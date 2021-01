tmw Il possibile scenario tra Inter, PSG e Tottenham: Alli da Pochettino, Eriksen torna a Londra

vedi letture

Una trattativa che deve ancora nascere ma un'ipotesi di lavoro concreta. Dele Alli in prestito a Parigi ed Eriksen che torna a Londra in prestito dall'Inter, in mancanza di offerte per acquistarlo

Milano, Londra, Parigi. Il giro delle Capitali in due nomi di mercato, che a volte ritornano e altre possono chiudere un cerchio ritrovando un vecchio mentore. Inter, Tottenham e Paris Saint-Germain le squadre coinvolte, due i protagonisti in campo: Dele Alli, poi Christian Eriksen. Un'ipotesi e uno scenario, una trattativa per cui serve ancora iniziare a sedersi ma che sta maturando concretamente.

Due uomini e tre maglie La storia parte da due possibili addii. Christian Eriksen, voluto con forza dalla dirigenza dell'Inter un inverno fa, non ha mai legato con le idee di gioco di Antonio Conte. Di fatto la società ha ufficialmente messo il danese sul mercato, solo che non sono arrivate offerte ufficiali dall'Italia: un sondaggio da parte dell'Ajax, dove tutto è cominciato e una possibilità che le parti stanno studiando in questi giorni. Il ritorno al Tottenham, in prestito, dopo che il danese che aveva deciso di lasciare facendo però incassare ben 20 milioni di euro agli Spurs nonostante andasse in scadenza in estate.

Dele Alli: chiama Poch In tutto questo, però, servirebbe fargli spazio. E potrebbe farglielo Dele Alli, che in questo nuovo ciclo degli Spurs sta faticando a integrarsi nella mentalità voluta dal tecnico del Tottenham Mourinho a differenza degli altri senatori. Per questo l'addio del trequartista dell'Inghilterra è tutt'altro da escludere: sbocciato al Tottenham con Mauricio Pochettino, potrebbe raggiungere il suo mentore proprio a Parigi. Magari in prestito, come potrebbe fare anche Eriksen a Londra.

La terza strada: Eriksen PSG La strada per adesso non si è aperta, nonostante qualche chiacchierata ci sia stata. Christian Eriksen al Paris Saint-Germain da Pochettino, che però al momento starebbe guardando più Londra, più Dele Alli. Però è un'ipotesi che nelle prossime settimane andrà tenuta altrettanto d'occhio, se le alternative per il domani di Eriksen non dovessero concretizzarsi. Anche se il giro delle Capitali, in prestito, il danese da Milano all'Inghilterra, l'inglese da Londra alla Francia, è la nuova strada. Da tenere d'occhio.