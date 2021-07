tmw In panchina ora manca solo lo Spezia: passi avanti per Thiago Motta

Con l’annuncio ufficiale di Roberto D’Aversa alla Sampdoria, si va completando il quadro delle panchine per il prossimo campionato di Serie A. Manca soltanto quella dello Spezia, dopo l’addio di Vincenzo Italiano finito alla Fiorentina. Passi avanti, in questo senso, per Thiago Motta: secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l’ex centrocampista, per un breve periodo allenatore del Genoa nel campionato 2019/2020, ha superato la concorrenza (Maran, Giampaolo, Farioli) ed è in pole nelle scelte dei liguri.