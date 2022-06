tmw Inter, Damiani e Braida in sede: la Cremonese chiude per Radu (e vuole Agoumé)

Ariedo Braida e Oscar Damiani sono appena arrivati nella sede dell'Inter. La Cremonese vuole infatti definire quest'oggi i dettagli del prestito di Ionut Radu, portiere classe '97 che quindi guiderà i pali della squadra di Alvini nella prossima stagione.

Al club griogiorosso piace anche un altro giocatore di proprietà dell'Inter, ovvero il centrocampista centrale Lucien Agoumé. Anche in questo caso il club griogiorosso ragiona sulla base di un prestito e questo summit potrà essere l'occasione per approfondire il discorso. Per Radu, invece, ci siamo: l'accordo è ormai a un passo.