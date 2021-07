tmw Inter e Genoa su Sepe: il portiere lascerà Parma in questa finestra di mercato

Il futuro di Luigi Sepe sarà lontano da Parma. L'estremo difensore campano non giocherà in Serie B con i Ducali e nel suo futuro, già in questa sessione di mercato, si dovrebbero spalancare nuovamente le porte del massimo campionato italiano. Sulle sue tracce ci sono sia il Genoa che l'Inter, le due papabili destinazioni al momento.