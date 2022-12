tmw Inter, foto e autografi dopo il primo allenamento a Malta. Alle 18 amichevole col Gzira

Giornata di lavoro per l'Inter nel ritiro di Malta. Come raccolto dal nostro inviato, si è da poco concluso il primo allenamento dei nerazzurri sull'isola, con la squadra e mister Simone Inzaghi che sono stati attesi da alcune decine di tifosi al termine della seduta per foto e autografi. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 18, è prevista anche la prima amichevole contro il Gzira United.

