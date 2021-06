tmw Inter, incontro con l'agente di Dimarco e Radu per pianificare il futuro

Mentre c'è attesa per l'arrivo e la firma di Hakan Calhanoglu, in sede Inter sono da registrare anche altri movimenti di mercato. In questi minuti infatti in Viale della Liberazione è arrivato Giuseppe Riso che con la società nerazzurra parlerà del futuro di Federico Dimarco e Ionut Radu.

Per l'esterno, rientrato dal prestito al Verona, sono da registrare gli interessi di diversi club di A come Torino e Cagliari anche se non è da escludere la permanenza in nerazzurro. Mentre il portiere potrebbe cercare una nuova sistemazione in cerca di minuti, con l'Hellas che ha sondato la pista.