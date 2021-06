tmw Inter, oggi incontro anche con il Basilea: si è parlato di Males e di altri giovani

vedi letture

Il Basilea, in rappresentanza del nuovo giovane proprietario David Degen, ex centrocampista dei RotBlau, ha fatto oggi visita all'Inter per discutere di alcuni giovani giocatori nerazzurri (a fine giugno scadrà il prestito dell'attaccante classe 2001 Darian Males, pronto a restare un'altra stagione in Svizzera) che interessano al club elvetico. In generale, un meeting conoscitivo che certamente agevolerà eventuali trattative future.