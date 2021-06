tmw Italia, c'è in gioco il 1° posto. E le visite di Donnarumma col PSG slittano di qualche giorno

Slittano le visite mediche di Gianluigi Donnarumma, ma la chiusura dell'affare non è in discussione.

Il PSG avrebbe voluto far effettuare i test fisici al portiere classe '99 già oggi, ma l'Italia nonostante i due 3-0 consecutivi non è ancora certa del primo posto nel girone: se lo giocherà nell'ultimo turno contro il Galles, che ieri ha battuto la Turchia.

E proprio dopo il successo di Ramsey e compagni, le parti si sono accordate per far slittare tutto di qualche giorno: domenica la gara decisiva per la vetta del Gruppo A, Mancini non vuole distrazioni.