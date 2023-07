tmw Joao Pedro verso il ritorno in Italia? L'attaccante è un'idea forte per la Lazio

Joao Pedro può tornare in Italia dopo una sola stagione al Fenerbahce. Nei giorni scorsi l'attaccante classe '92 era stato accostato anche al Lecce come parziale contropartita nell'operazione Hjulmand, obiettivo di mercato del club turco. Ora, secondo le ultime raccolte da TMW, si sta accendendo sempre di più l'interesse della Lazio sull'ex Cagliari.

Il Fener deve cedere

Le regole del campionato turco parlano chiaro: ogni squadra non può avere più di 14 giocatori stranieri in rosa, e attualmente il club di Istanbul è fuori da questi parametri. Da qui la necessità di vendere e la possibilità di un rientro in Italia di Joao Pedro. Nell'ultima stagione l'attaccante azzurro ha messo insieme 28 presenze totali con 5 gol e 1 assist.