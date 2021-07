tmw Juventus, parte Daouda Peeters? Offerte da Spagna e Francia. Le ultime

Stanno arrivando richieste da mezza Europa per il mediano di Kamsar, Guinea, con passaporto belga, Daouda Peeters della Juventus. Classe 1999, 4 caps con i Diavoli Rossi Under 21, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com ha ricevuto proposte per il prestito dal Fuenlabrada in Spagna e dal Lorient in Spagna. I bianconeri stanno prendendo tempo perché non escludono anche l'ipotesi di cederlo a titolo definitivo visto il tanto interesse che sta riscuotendo in queste settimane Peeters.