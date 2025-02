Ufficiale Daouda Peeters saluta la Juventus NG. Passa definitivamente al Las Vegas Lights FC

La notizia era già nell'aria da giorni, si attendeva solo l'ufficialità del passaggio. Ufficialità che non ha tardato ad arrivare perché, attraverso il comunicato ufficiale che di seguito è riportiamo integralmente riprendedolo dai canali ufficiali del club, si apprende che "dopo oltre cinque anni in bianconero, Daouda Peeters saluta la Juventus e passa a titolo definitivo al Las Vegas Lights FC.

Il centrocampista belga, arrivato a Torino nel gennaio 2019, ha raccolto nel complesso 64 presenze con la Next Gen (12 in questa stagione), anche nel periodo in cui si chiamava Juventus Under 23.

Il classe 1999 nato in Guinea ha fatto anche il suo esordio in Prima Squadra, giocando una partita con la Juventus il 29 luglio 2020, in trasferta contro il Cagliari nella penultima giornata di Serie A di quel campionato.

Ora per Peeters arriva un nuovo capitolo della sua carriera: grazie di tutto Daouda, in bocca al lupo per il futuro!"