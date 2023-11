tmw Juventus, Rabiot vuole rinnovare più avanti. Dipenderà da scelte del club e da Allegri

"Ne parleremo più avanti". Adrien Rabiot non ha fretta di decidere per il proprio futuro, esattamente come la scorsa stagione. Ha tempo per capire quale piega prenderà la situazione in casa Juventus, prima di scegliere che cosa fare. Certo è che l'eventuale presenza di Allegri - o meno - può essere decisiva, visto che c'è un'intesa confermata dallo stesso giocatore. "Avevo incontrato Allegri la stagione prima di arrivare alla Juve ed è lui che mi ha voluto qui, ma quando ho firmato, lui è andato via. Quando ci siamo ritrovati c’è stato fin da subito feeling. Venivo da sei mesi senza giocare, avevo ricevuto delle critiche e dovevo ancora adattarmi, ma sono cresciuto molto".

La realtà è che Rabiot è il giocatore più pagato della Juventus, ma ha anche altre possibilità in giro per l'Europa. Molti club si sono mossi, però la sua decisione dipenderà principalmente da due cose. Chi sarà il prossimo allenatore bianconero - e non è detto non sia Allegri, ha appunto un altro anno di contratto ed è nettamente in linea con le richieste della Juve per questo - ed eventualmente una questione di soldi e obiettivi. L'idea di Rabiot è quella di volere giocare in un club che gli possa permettere il palcoscenico principale, venendo indicato come il migliore. Alla Juventus, nell'ultimo periodo, lo è, sebbene poi ci siano Chiesa e Vlahovic sotto i riflettori per via dei gol e delle valutazioni.

Insomma, Rabiot vuole essere leader e riconosciuto come tale. Lo è diventato dopo qualche anno di anticamera, prendendosi i titoli e anche le speranze di rinnovo della Juventus. Ma l'appuntamento è a fine stagione.