tmw L'Inter riprende i lavori senza Arnautovic e Cuadrado: le ultime dalla Pinetina

Ripresa dei lavori per l'Inter, oggi alla Pinetina. Il gruppo di Simone Inzaghi, infatti, si è ritrovato al centro sportivo nerazzurro dopo il successo in campionato contro la Roma dell'ex Lukaku, per iniziare a preparare la prossima sfida contro l'Atalanta (in programma sabato a Bergamo).

Ancora a parte

Da segnalare, tra le altre cose, l'assenza di Arnautovic e Cuadrado che hanno lavorato sempre a parte (tutti gli altri giocatori in gruppo, ndr): trattandosi del primo allenamento della settimana, ancora non ci sono certezze sull'eventuale rientro in squadra (o per la panchina) . Dopo la gara contro l'Atalanta, ricordiamo, l'Inter sarà impegnata a Salisburgo in Champions mercoledì 8.