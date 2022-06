tmw La posizione dell'Inter su Lukaku è chiara. E non esclude un attacco galactico

vedi letture

Né ottimisti né pessimisti. Su Romelu Lukaku, in casa Inter, hanno le idee chiare. Soprattutto, le hanno esplicitate a chi di dovere: l'interesse c'è, l'intenzione di fare mosse straordinarie no. Per quanto il belga abbia in Simone Inzaghi, che ha tanta voglia di allenarlo, un fortissimo sponsor all'interno del club, è Big Rom che vuole andare via dal Chelsea ed è lui che deve creare le condizioni perché questo desiderio possa trasformarsi in un ritorno a Milano. Col tempo che scorre, dato che ormai al 30 giugno - data ultima per sfruttare il regime fiscale di vantaggio derivante dal decreto crescita - mancano un paio di settimane.

Sì al prestito, no a contropartite. L'Inter, in sostanza, sta sulla riva del fiume ad aspettare che le acque siano smosse dal grande ex e dal club londinese. L'apertura al prestito arrivata dai Blues è un dato importante, ma le condizioni di questo trasferimento sono tutte ancora da discutere: a 20-25 milioni di euro, per i nerazzurri è complicato. Se il Chelsea dovesse abbassare, meglio dimezzare, le proprie richieste economiche - anche strutturando un accordo che guardi al futuro - l'affare si potrebbe fare. Senza contropartite di particolare rilievo: fatte le premesse di cui sopra, e ferma restando la necessità di arrivare a settembre con un +60, perché da viale della Liberazione dovrebbero privarsi di un giocatore che sul mercato può valere cifre di un certo peso?

Nessuno chiude all'attacco galactico. Su Lukaku, l'Inter sta a guardare. O meglio, ha messo sul tavolo le proprie carte ed è pronta a giocarsele, ma senza fare improbabili all-in. Dato che in questi stessi giorni Marotta e Ausilio hanno fatti concreti per portare Paulo Dybala a Milano - la distanza si va assottigliando - rimane la domanda delle domande. Un attacco con la Joya, Romelu e Lautaro Martinez è una cosa possibile? In nerazzurro, nessuno chiude davvero a questa possibilità. Certo, vi sarebbe qualche aggiustamento da fare: di Dzeko e Correa a quel punto ne potrebbe rimanere solo uno, e a tal proposito non trova grandi riscontri a oggi l'interesse del Marsiglia nei confronti del Tucu. Ancora: a oggi, Lautaro non è considerato un giocatore in partenza. Perché l'Inter conta di fare cassa con Skriniar più altre cessioni "minori": sullo slovacco, sugli altri giocatori, sulle uscite in generale deciderà il mercato, più che la volontà dei dirigenti interisti. Così, se per esempio il PSG non dovesse arrivare a 70 milioni per l'ex Sampdoria, anche del Toro si potrebbe dover tornare a discutere. Da ultimo: il peso economico degli ingaggi e le incognite tattiche di un simile parterre de roi sono tutte questioni da affrontare. In viale della Liberazione, però, sembrano curiosi di poterlo fare. A partire da Simone Inzaghi.