tmw Lazio, concluse le visite mediche di Felipe Anderson. Il brasiliano diretto ad Auronzo

Felipe Anderson ha concluso le visite mediche che lo trasformeranno in un "nuovo" calciatore della Lazio: per il brasiliano ora il viaggio verso il ritiro di Auronzo di Cadore, dove ad attenderlo c'è la squadra e ovviamente Maurizio Sarri, ansioso di poter lavorare con un calciatore che ha elogiato apertamente nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico biancoceleste.