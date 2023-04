tmw Lazio, Felipe Anderson: "Ci dispiace tanto. Da adesso in poi sono tutte finali"

vedi letture

Felipe Anderson, parlando in mixed zone al termine della gara contro il Torino, ha parlato così della sconfitta raccolta dalla Lazio stasera: "Ci dispiace tanto perché il nostro percorso era in discesa in classifica, siamo venuti da un bel cammino disputando gare positive. Sapevamo che oggi era una gara durissima che abbiamo preparato bene. Spiace per il risultato, ma non possiamo abbassare la testa adesso. In campo sono mancati i passaggi, loro venivamo a uomo quindi dovevamo usare più gli appoggi. Davanti sono mancate le giocate veloci, dobbiamo continuare a lavorare e a pensare alla prossima partita. Impareremo e nelle prossime gara faremo meglio".

A fine gara siete andati sotto la curva, è stata una cosa spontanea?

"Vogliamo stare insieme ai tifosi che ci danno una spinta incredibile, abbiamo bisogno di loro soprattutto adesso perché dobbiamo ripartire subito. Dobbiamo unirci, squadra e tifosi. Se pensiamo troppo in avanti sbagliamo perché ci sono gare come questa che ci possono fare male. Da adesso in poi sono tutte finali".