tmw Lazio, senti l'agente di Lucas Torreira: "Vuole tornare in Italia, l'Arsenal ha capito..."

vedi letture

Lucas Torreira vuole tornare a giocare in Italia. L'ex centrocampista della Sampdoria, di proprietà dell'Arsenal e in prestito all'Atletico Madrid nell'ultima stagione, è nel mirino della Lazio. Che avrà certamente recepito con piacere il messaggio mandato oggi, ai microfoni di 'TMW', dal suo procuratore Pablo Bentancur: "Vuole tornare in Italia. Mi hanno chiamato dalla Francia, dalla Russia e dalla Spagna. Ma Lucas ha voglia di riabbracciare il campionato italiano per tornare a dimostrare ancora il suo valore. L’Arsenal ha capito la situazione e ci verrà incontro".