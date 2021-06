tmw Magnanelli su De Zerbi all'estero: "In Italia non hanno esaudito le sue richieste"

Il centrocampista del Sassuolo Francesco Magnanelli, ospite del Gran Galà del Calcio Umbro ad Assisi, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni, in cui ha anche parlato dell'addio di Roberto De Zerbi ai colori neroverdi, per l'avventura in Ucraina con lo Shakhtar: "Me l'aspettavo perché so benissimo il mister che condizioni vuole per allenare. Nel momento in cui in Italia non sono state esaudite le sue richieste, sapevo che c'avrebbe messo poco ad andare all'estero. E' un allenatore molto competitivo e molto preparato. Sa bene quello che vuole, in Ucraina gli metteranno a disposizione il materiale giusto per il suo calcio".

