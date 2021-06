ESCLUSIVA TMW - Magnanelli lancia Locatelli: "Ne ho visti pochi come lui, chi lo prende fa l'affare"

esclusiva Magnanelli lancia Locatelli: "Ne ho visti pochi come lui, chi lo prende fa l'affare"

507 presenze con la maglia del Sassuolo e un contratto in scadenza a fine giugno, ma Francesco Magnanelli non ha intenzione di fermarsi. "Ho voglia di continuare e penso ancora di poter dare il mio contributo ad una squadra che amo. Bisogna mettersi d'accordo, ma non penso ci saranno problemi tra le parti", dichiara il centrocampista neroverde in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com direttamente dal Gran Galà del Calcio Umbro ad Assisi.

Si aspettava la partenza di De Zerbi per lo Shakhtar? "Me l'aspettavo perché so benissimo il mister che condizioni vuole per allenare. Nel momento in cui in Italia non sono state esaudite le sue richieste, sapevo che c'avrebbe messo poco ad andare all'estero. E' un allenatore molto competitivo e molto preparato. Sa bene quello che vuole, in Ucraina gli metteranno a disposizione il materiale giusto per il suo calcio".

Allegri e Di Francesco, che lei ha avuto come allenatori, sono tornati su una panchina di Serie A. "Li vedo benissimo, sono ottimi tecnici. Negli ultimi anni sono stati tra i migliori. Di Francesco è incappato nelle ultime due annate storte, ma tra Sassuolo e Roma ha fatto ottimi risultati. Allegri sappiamo chi è, faccio un in bocca al lupo a entrambi".

Iachini meriterebbe un'altra chance dopo la Fiorentina? "Assolutamente sì. Sa quello vuole e porta a casa i risultati. Nei momenti di difficoltà sa come comportarsi e come portare la squadra dalla sua parte. Credo che sia un grande allenatore".

Adesso inizia l'avventura dell'Italia all'Europeo. "Siamo tutti tifosi adesso, da parte mia ci sarà un grandissimo sostegno. Ho la fortuna di avere tre compagni di squadra che ho visto crescere (Locatelli, Berardi e Raspadori, ndr), sono forti e hanno qualità. E' una Nazionale giovane e intraprendente, ha voglia di fare. Ci sono i presupposti per fare un grande Europeo".

Potrebbe essere il momento di vedere Locatelli alla Juventus? "Lui può andare a giocare in qualsiasi squadra d'Italia e d'Europa. Ha grandissima qualità, è un giocatore pronto, ne ho visti pochi di questo livello. Chi lo prende fa un affare".