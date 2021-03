tmw Marchesi: "Tutte le squadre hanno almeno tre attaccanti. La Fiorentina uno e mezzo"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Rino Marchesi ha parlato anche della situazione della Fiorentina. E da ex viola ha detto: "Per prima cosa non ho capito perché ceduto Chiesa non sia stata presa un'alternativa. La squadra, rispetto alle altre che hanno tre attaccanti, ne ha solo uno e mezzo. Il centrocampo si pensava che potesse esser stato sistemato con Amrabat e invece non è così. Il problema è in tutti i settori. Si aggiungano le distrazioni dei singoli in difesa... E' difficile vedere certi errori a determinati livelli. C'è da sperare che ora si ricompattino e che con Ribery si riprenda a far risultato".

Da Prandelli si aspettava di più?

"Ha il merito di aver dato fiducia Vlahovic, che è importante per il futuro. E' più difficile trovare un assetto: finché non stanno bene Castrovilli e Bonaventura, la qualità scade"

Diceva di Amrabat: perchè tutti questi problemi?

"Non è il giocatore visto a Verona. Forse non si è inserito bene, forse è un discorso di ruolo. Non so come sta come condizione ma l'anno scorso era un altro".

L'anno prossimo che cosa si aspetta?

"Bisognerà vedere la campagna acquisti: dovrà essere corposa per ottenere certi risultati"

E l'allenatore come lo sceglierebbe?

"A Prandelli darei fiducia: ripeto, certe disattenzioni difensive sono individuali e non sono una mancanza di ossatura tattica. Sono errori davvero rari a quei livelli..."