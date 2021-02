tmw Marchisio: “Vedrei bene alla Juve sia Pogba che Locatelli. Su Pogba..."

Claudio Marchisio è stato uno dei più grandi interpreti della storia del centrocampo della Juventus. Nell'intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com si è soffermato anche su due nomi per il futuro del reparto mediano bianconero come Manuel Locatelli e Paul Pogba: "Sono giocatori tanto diversi. Paul conosce l’ambiente e a Torino ha lasciato uno splendido ricordo. Parliamo di un ragazzo che si è integrato benissimo con società, tifosi e compagni e quindi non mi stupiscono le tante voci di mercato: le sue doti non le scopro certo io. Locatelli ha invece completato il suo processo di maturazione. Mentalmente è un giocatore diverso rispetto a quello del Milan. Ora è dentro la partita, sa dettare i tempi ed è bravo a leggere le diverse fasi di un incontro. Vedrei bene entrambi in bianco e nero… (sorride, n.d.r.)”.