Mascherano: "Suarez sarà sempre idolo del Barça". E su Benzema: "Tra i top al mondo"

Intervistato da TMW a margine dello speciale evento "El Gran Desenlace de LaLiga" per presentare il big match di domani tra Barça e Atletico Madrid, il leggendario senatore blaugrana Javier Mascherano si è soffermato anche sul suo ex compagno di squadra Luis Suarez, domani avversario di Messi al Camp Nou per la prima volta, e sul gran rendimento di Karim Benzema tra le fila del Real Madrid rivale per il titolo.

Domani tra le mura del Camp Nou si rivedrà, da avversario, un certo Luis Suarez...

"Luis è stato un calciatore molto importante per il Barcellona, sarà sempre un idolo e un calciatore speciale nella storia di questo club sia per i tantissimi gol segnati che per tutti i trofei in bacheca. La gara di domani pomeriggio per lui sarà a dir poco speciale, così come lo sarà per tanti suoi ex compagni blaugrana che lo ritroveranno dall'altra parte del campo. Domani saranno avversari, ma l'amicizia va avanti. È impossibile infatti dimenticare tutto ciò che ha fatto Luis Suarez per il Barça".

Sono 19 le sue reti in questo campionato con l'Atletico, due in meno di Karim Benzema del Real Madrid.

"Benzema è uno dei migliori centravanti del mondo, quest'anno lo sta dimostrando per l'ennesima volta. Karim vive un momento di forma spettacolare, credo che questa stagione ci abbia fatto vedere proprio la sua miglior versione. È un goleador e anche un organizzatore di gioco coi fiocchi, che segna gol pesanti e fa giocare bene la sua squadra. Benzema è un elemento fondamentale per il Real Madrid di Zidane e lo sarà, senza alcun dubbio, anche in questo finale infuocato".

