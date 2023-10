tmw Milan, attesi circa quattromila tifosi rossoneri stasera al Signal Iduna Park

Saranno circa 4000 i tifosi del Milan presenti al Signal Iduna Park di Dortmund questa sera per sostenere il Milan contro il Borussia di Terzic. Molti supporter rossoneri sono già in Germania, e stanno già intonando cori nelle piazze di Dortmund, in attesa di recarsi allo stadio per la partita: il calcio d'inizio, lo ricordiamo, è fissato per le 21 e per gli appassionati che non potranno essere in Germania, l'appuntamento televisivo è con Amazon Prime Video.

Borussia Dortmund e Milan tornano ad affrontarsi per la prima volta dalla seconda fase a gironi della Champions League 2002/03: la squadra in trasferta vinse entrambi gli incontri 1-0 e, ben più importante, furono proprio i rossoneri a sollevare il trofeo in quella stagione.