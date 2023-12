tmw Milan, buone notizie per Thiaw: esclusa l'operazione. Il punto sulle sue condizioni

Nella giornata di oggi il difensore del Milan, Malick Thiaw ha eseguito il controllo previsto e gli esiti sono stati confortanti. Il giocatore proseguirà con la terapia conservativa ed è stato così escluso il rischio dell’operazione, che lo avrebbe potuto lasciare fuori per molto tempo ancora, dopo l'infortunio patito nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund due settimane fa.

Il mercato di gennaio.

Il Milan rientrerà sul mercato di gennaio per prendere rinforzi da affidare a mister Stefano Pioli per questa seconda parte di stagione. Oltre l'attacco, in via Aldo Rossi guardano con una certa urgenza anche al reparto arretrato. Sono diverse le assenze in difesa per i rossoneri che non potranno contare fino a marzo su Kalulu, mentre Simon Kjaer continua ad avere problemi muscolari.

Lotta a due

Ecco che la priorità assoluta diventa quella di acquistare un centrale. Il primo nome è quello di Jakub Kiwior ma, per il momento, l'Arsenal non sembra essere intenzionata a cederlo in prestito. L'alternativa è quella di Clement Lenglet che all'Aston Villa non sta trovando spazio.