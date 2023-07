tmw Milan, Chukwueze non partirà per gli USA: burocrazia lenta, resterà a Milanello

Il Milan si prepara ad accogliere Samuel Chukwueze, prossimo a vestire la maglia dei rossoneri e pronto a sbarcare in Italia, nelle idee del club già nella giornata di oggi, per poi svolgere domani le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il club di Milano. Ma per l'esterno nigeriano è da escludere la partenza per gli Stati Uniti, dove i rossoneri rimarranno fino al 2 di agosto, la data del ritorno in Italia.

I motivi sono principalmente burocratici. La trafila per ottenere il permesso di lavoro negli Stati Uniti è piuttosto lunga e con i tempi così brevi i rossoneri non riusciranno a completare la documentazione in tempo. Per questo il neo rossonero resterà ad allenarsi a Milanello, in attesa del ritorno dei nuovi compagni e dell'inizio dell'avventura in rossonero.