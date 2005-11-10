Roma, standby col Genoa per Dovbyk. Intanto provano ad inserirsi due club spagnoli

La Roma cerca una soluzione per Artem Dovbyk, centravanti che al netto del lungo infortunio non è mai entrato realmente all'interno degli schemi offensivi di Gian Piero Gasperini. Nei giorni scorsi l'ucraino sembrava vicinissimo al Genoa, ma secondo il Corriere dello Sport l'operazione al momento è stata messa in standby.

La società giallorossa ha infatti intenzione di monetizzare dall'addio del giocatore, col Genoa che aveva messo sul piatto un prestito secco con diritto di riscatto e buona parte dell'ingaggio a carico dei giallorossi. Una formula al momento non in linea coi pensieri della Roma, che per lasciarlo partire chiede almeno l'obbligo e magari una percentuale più alta di ingaggio pagata dall'acquirente.

In questo senso, scrive il quotidiano, sono da segnalare sondaggi da parte di Villarreal e Real Betis per lui, con gli andalusi che hanno già contattato sia la Roma che l'entourage del calciatore. Oltre a loro, interessamenti anche da parte di club tedeschi e turchi. Ma fin qui niente di concreto. Sullo sfondo resta comunque il Genoa che in queste ore capirà se esistono i margini per modificare la proposta iniziale, col tecnico Daniele De Rossi che ha già parlato anche con lo stesso Dovbyk. Poi, una volta sistemata la questione, ci sarà tempo e modo per cercare un nuovo vice Malen.