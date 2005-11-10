Ufficiale La Giana Erminio punta su Gambirasio per la panchina. Esordio in C e contratto annuale per lui

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Giana Erminio si dice lieta "di dare il benvenuto a mister Alessio Gambirasio, al quale è stata affidata la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027.

Nato a Bergamo nel 1980, Gambirasio inizia la carriera da allenatore nel 2008, dopo aver concluso il percorso da calciatore – di ruolo attaccante – vestendo le maglie di Atalanta e Brescia nel settore giovanile, per poi passare al calcio dei grandi in vari club di Serie D, fra cui Romanese, Ponte San Pietro, Grumellese.

Le prime esperienze da tecnico lo vedono iniziare sulla panchina del settore giovanile dell’Atalanta, per poi passare all’Albinoleffe e in seguito alla Cremonese. Torna quindi all’Atalanta, dove si ferma 7 anni in quello che è considerato uno dei settori giovanili migliori d’Italia e nel 2023/24 vince la finale nazionale con la squadra Under 16, battendo il Milan in finale e conquistando il primo scudetto U16 nella storia dell’Atalanta. La stagione scorsa accetta la chiamata dell’Empoli, dove al primo tentativo conquista la finale nazionale con la squadra Under 15, dopo un girone di ritorno sorprendente e una cavalcata ai playoff che vede la squadra diventare vicecampione d’Italia, battuta solo in finale dal Milan".

Hanno fatto seguito, ai canali ufficiali del club, le parole del responsabile dell’area tecnica Cesare Albè: "Abbiamo volutamente scelto un profilo giovane ed esordiente in categoria, convinti dalla sua visione di gioco innovativa e moderna, oltre che dalla sua significativa capacità di valorizzare i giovani talenti accompagnandoli nel loro percorso di crescita. Siamo certi che Alessio Gambirasio sia un profilo tecnico profondamente in linea con la filosofia della Giana e abbiamo deciso di puntare su di lui dandogli tutta la fiducia che merita".

Spazio poi a quelle del tecnico: "Ringrazio la società per la fiducia. Il fatto che in Italia si parli sempre di poco coraggio nel calcio, evidenzia la filosofia della Giana, che ha dimostrato grande coraggio in questa scelta. Io sono convinto che il lavoro alla lunga paghi, parto con grandissimo entusiasmo e voglia di trasmettere la passione che io e il mio staff abbiamo dentro. Non prometto nulla, ma certamente assicuro grande impegno e professionalità. So bene qual è la storia della Giana, fatta di lavoro e umiltà, cose che mi hanno sempre caratterizzato. Affronteremo la stagione con intelligenza e buon senso, consapevoli delle difficoltà, ma affrontando le sfide con serenità".