Folgore Caratese, in difesa arriva Duca. Ha sottoscritto un accordo biennale
Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato di Serie C per la Folgore Caratese, che ha fatto sapere di aver rilevato a titolo definitivo Tommaso Duca, che con i brianzoli ha sottoscritto un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota della società lombarda:
"La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, di Tommaso Duca.
Difensore centrale classe 2005, è cresciuto nei settori giovanili di Accademia Inter, Sedriano e Cremonese, club con cui ha conquistato il campionato Primavera 1 nella stagione 2023/24.
Nella scorsa stagione ha maturato la sua prima esperienza tra i professionisti con la maglia della Giana Erminio, collezionando 15 presenze in Serie C.
𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐨".