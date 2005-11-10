Ufficiale L'Arezzo si rinforza in difesa: contratto triennale per Illanes

Volto nuovo in casa Arezzo, con il club che si è rinforzato in difesa: ha infatti firmato un contatto triennale Julian Illanes, reduce da una lunga avventura con la Carrarese, con la quale aveva anche centrato la promozione in Serie B.

Di seguito, la nota del club toscano:

"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Julian Illanes, difensore centrale classe 1997 reduce dall’ultima stagione alla Carrarese.

Nato a Córdoba, in Argentina, Illanes è cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors e ha maturato esperienza in Italia vestendo le maglie di Fiorentina, Avellino, Chievo Verona, Pescara, Novara e Carrarese, con cui ha disputato campionati di alto livello. Centrale strutturato e affidabile, Illanes ha stipulato un contratto con scadenza giugno 2029, inserendosi nel progetto tecnico amaranto con prospettiva e continuità.

La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Julian e gli augura buon lavoro in amaranto".

Queste, sempre ai canali ufficiali del club, le sue prime parole dopo la firma: "Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. La società ha dimostrato fin da subito una forte volontà di portarmi qui e questo per me ha contato molto. Mi è piaciuto il progetto e l’intensità con cui mi hanno cercato”.