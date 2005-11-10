Non solo Duca. Alla Folgore Caratese arriva anche Ambrosini: contratto biennale
Non solo Tommaso Duca. La neo promossa Folgore Caratese, infatti, ha annunciato quest'oggi anche l'arrivo in Brianza di Michele Ambrosini, che ha sottoscritto un contratto biennale con il club del presidente Michele Criscitiello.
Questa, la nota:
"La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, di Michele Ambrosini.
Esterno classe 2003, è cresciuto nei settori giovanili di AlbinoLeffe, Trevigliese e Virtus Ciserano Bergamo, club con cui ha debuttato in Serie D nel 2020. Nel gennaio 2022 è approdato alla Primavera del Genoa, prima del trasferimento al Pontedera nell’estate 2023, dove ha esordito tra i professionisti.
Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia dell’AlbinoLeffe, totalizzando 72 presenze e 2 reti in Serie C".