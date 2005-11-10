Ufficiale Juventus, Massara nuovo CFO del club. Chiellini cambia ruolo: il comunicato

La Juventus ha reso noto l'ingresso in società di Frederic Massara con il ruolo di Chief Football Officer. Chiellini diventa Chief Club Affairs Officer.

Adesso è ufficiale: Frederic Massara è un nuovo dirigente della Juventus, mentre Francois Modesto non fa più parte dell'organigramma societario del club bianconero. A rendere noto il tutto è arrivato un comunicato della società torinese, con le nomine di tutti i dirigenti della Juve.

Il comunicato della Juventus.

. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile.Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma.

Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo".

Le parole di Giovanni Carnevali.

“Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro” - ha sottolineato Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Juventus - "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club".