tmw Milan, entro il weekend si può chiudere Hauge all'Eintracht. Sarà un prestito con opzione

Jens Petter Hauge sarà presto un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. Nelle ultime ore il Milan ha definito l'operazione col club tedesco, con Hauge che si trasferirà in Germania con la formula iniziale del prestito e non a titolo definitivo come ventilato nei giorni scorsi. Gli ultimi dettagli su cui lavorano i club sono proprio legati all'opzione da aggiungere al prestito, se diritto o obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 12 milioni. L'intenzione delle parti è quella di chiudere a breve e già nel fine settimana è attesa la fumata bianca definitiva.