tmw Milan, oggi incontro con gli agenti di Bakayoko per valutare l'addio: c'è il Monza

Ore decisive per il futuro di Tiamoue Bakayoko al Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW oggi è previsto un incontro tra gli agenti del centrocampista e la dirigenza rossonera per valutare la partenza in questi ultimi giorni di mercato, con il Monza sulle tracce del giocatore e pronto a valutarne l'acquisto.