tmw Milan, per il ritorno di Brahim Diaz questione di dettagli... fiscali. Parti vicine

C'è la volontà di chiudere a breve per il ritorno di Brahim Diaz al Milan, ma negli ultimi giorni sono cambiati i parametri dell'accordo trovato due settimane fa per questioni fiscali. Possibile anche una modifica della formula con il Real Madrid, visti i rapporti eccellenti tra i club. Se ne sta discutendo in queste ore ma l'operazione è vicina alla chiusura.