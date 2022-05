tmw Milan, Renato Sanches si avvicina ai rossoneri: affare in chiusura si lavora sui dettagli

Renato Sanches si avvicina al Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'affare per portare il centrocampista del Lille in rossonero è infatti in chiusura e le parti sono al lavoro sui dettagli, per un'operazione da almeno 30 milioni di euro. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri per cercare di arrivare alla definitiva fumata bianca.