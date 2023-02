tmw Milan, rifinitura pre Tottenham. Maldini saluta la squadra, Bennacer per ora a parte

Rifinitura in corso per il Milan in vista del match di domani sera contro il Tottenham. La seduta a Milanello è iniziata con la presenza di Paolo Maldini che ha salutato il gruppo soffermandosi in particolare con Divock Origi. Presenti anche Tomori e Florenzi, mentre non si sono visti Maignan e Ibrahimovic. Assente al riscaldamento anche Bennacer, che però potrebbe aggregarsi al gruppo durante la seduta vera e propria.