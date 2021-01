tmw Milan, Tomori primo nome per la difesa: ipotesi prestito con diritto. Il Chelsea apre

vedi letture

Cambia l'obiettivo per la difesa del Milan. Fikayo Tomori è adesso il primo nome, dopo l'infortunio a Simakan che costringerà il giocatore dello Strasburgo a restare ai box per due mesi, e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i rossoneri stanno spingendo per chiudere la trattativa con il Chelsea. Nonostante le ultime indiscrezioni, che vedevano il tecnico dei Blues Franck Lampard orientato a cedere il giocatore soltanto in prestito secco, il Milan sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto.

Le cifre - La richiesta del Chelsea è di 30 milioni di euro ma i rossoneri proveranno ad abbassare la cifra del riscatto. I margini per arrivare alla fumata bianca ci sono e nei prossimi giorni ci saranno ulteriori contatti tra le parti.