tmw Milan, valutato un ritorno per Vranckx. Titolare con il Belgio, è in scadenza fra 18 mesi

Il Milan valuta un possibile ritorno per Aster Vranckx, centrocampista nazionale belga (titolare nell'ultima sfida contro l'Azerbaigian) che ha ritrovato una maglia da titolare con il Wolfsburg. Nella scorsa stagione ha raccolto nove presenze in Serie A per 235 minuti complessivi. La valutazione per il possibile riscatto era parecchio alta - 12 milioni di euro - e il cambio di management, con il passaggio dal duo Maldini-Massara al nuovo corso inaugurato da Furlani e Moncada ha fatto il resto. Vranckx ha dimostrato nell'ultimo periodo di essere ritornato ad alti livelli dopo qualche passaggio a singhiozzo, in estate è rimasto al Wolfsburg contro le previsioni.

Può essere una buona scelta già a gennaio, visto che il contratto è in scadenza fra 18 mesi. In questo momento la valutazione del calciatore è di circa 8-10 milioni di euro, ma dipenderà anche dalla scelta del club tedesco se privarsene oppure no.

Negli scorsi mesi Vranckx è anche tornato sulla sessione estiva, quando è stato vicino alla Fiorentina (che aveva trovato l'accordo con il Wolfsburg): "La mia volontà era quella di lasciare il Wolfsburg. In estate con la Fiorentina ho avuto contatti più che positivi, mi sarei trovato bene lì. Avevo bisogno di spazio e fiducia per far vedere tutte le mie qualità".