tmw Mkhitaryan resta alla Roma? L'ad della Roma: "Intanto speriamo di averlo mercoledì"

"La finale di Conference League? Un appuntamento molto importante, speriamo di portare a Trigoria il trofeo". Parla così Pietro Berardi, ad della Roma, dopo aver ritirato il Premio "Arancio" assegnato dall'Ussi: "Voglio ringraziare l'Ussi per questo premio e lo faccio a nome di tutta la società. Sono orgoglioso di rappresentare e di ritirare il premio a nome dei Friedkin, un orgoglio per tutti gli investimenti che hanno fatto per questo club, per l'amore che hanno per questa città e le cose che stiamo cercando di ottenere. Siamo molto orgogliosi del rapporto che abbiamo stabilito con i nostri tifosi. Mercoledì sera per quelli che non saranno a Tirana ci saranno cinquantamila persone all'Olimpico: questo testimonia il grande affetto, calore e supporto del pubblico e dei tifosi verso la squadra".

Un aggettivo per definire José Mourinho? "Straordinario, speciale. Vuole sempre vincere, è sempre determinato, è un grande maestro e ho imparato tanto da lui".

Il futuro? "La società è concentrata al cento per cento per mercoledì sera. In ogni dettaglio. Poia da giovedì vedremo...".

Mkhitaryan resterà alla Roma? "Speriamo di averlo in campo mercoledì sera, nella finale di Conference Leag".