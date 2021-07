tmw Napoli, incontro con gli intermediari di Hincapie. Il difensore classe 2002 costa 5 milioni

Il Napoli punta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e il nome su cui gli azzurri hanno messo gli occhi è quello di Piero Hincapie, centrale classe 2002 in forza al Talleres. L'ecuadoregno si è messo in mostra con la maglia della sua Nazionale anche in Copa America, dove è sceso in campo sempre da titolare nelle cinque gare disputate. Nei giorni scorsi il club partenopeo ha avuto dei contatti con gli intermediari del giocatore, che gli argentino valutano 5 milioni di euro.