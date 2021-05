tmw Pol Lirola ha le idee chiare: vuole restare all'OM. Trattativa in corso con la Fiorentina

Pol Lirola non vuole tornare in Italia, alla Fiorentina. Il terzino spagnolo classe '97 che a gennaio s'è trasferito all'Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto è reduce da un ottimo girone di ritorno con la maglia dell'OM e nelle ultime ore ha chiarito la sua posizione: non tornare indietro.

Adesso la palla passa alle due società, perché la trattativa ha in teoria paletti già fissati: diritto di riscatto a 13 milioni di euro. L'OM vuole tenerlo, magari ottenendo uno sconto rispetto alla cifra pattuita sei mesi fa. E facendo leva sulla volontà del ragazzo che ha le idee chiare: non tornare in Italia.