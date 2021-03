tmw radio A. Filippini: "A Tonali serve tempo per acquisire una maturità da Milan"

Antonio Filippini, ex centrocampista e oggi allenatore, ieri a TMW Radio ha parlato anche della prima stagione di Sandro Tonali al Milan: "Teniamo presente che ha vent'anni ed è alla prima esperienza in una grande squadra come il Milan. Ha pressione addosso, può darsi che qualche partita la sbagli, e in altre invece lasci intravedere quel Tonali visto a Brescia. Gli serve tempo per poter acquisire la maturità da Milan".