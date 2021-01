tmw radio Amoruso su Mandzukic al Milan: "Avrà sete di vendetta con la Juventus"

Nell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex attaccante Nicola Amoruso ha così parlato del Milan e dell'arrivo in rossonero di Mario Mandzukic: "Rimane il dubbio su come sia stato gestito alla Juventus, visto che uno come lui avrebbe fatto comodo ovunque. Un acquisto intelligente e a basso costo del Milan, l'unica incognita è la sua forma fisica perché son 10 mesi che non gioca. Mi dicono sia molto allenato, ma farlo con un preparatore è diverso che avere il ritmo della partita. Lui è anche grosso, non entra subito in palla, ma su carattere e tecnica, ma è super per cosa può dare allo spogliatoio anche con una certa sete di vendetta per dimostrare che la Juve si è sbagliata".