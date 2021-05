tmw radio Braglia: "A De Laurentiis dico di non prendere allenatori: lo faccia lui!"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio parla così della situazione in casa Napoli. Il primo consiglio dell'ex calciatore, nel corso del suo intervento, è infatti per "il presidente del Napoli. Gli dico di non prendere nessun allenatore e che deve farlo lui. Litiga con tutti, quanti ne ha cambiati? Giusto imporre alcune scelte, ma bisogna dare il tempo per fare il proprio lavoro. Mi dispiace dal punto di vista umano l'addio di Gattuso. Aveva fatto un miracolo, pur con tutte le difficoltà".