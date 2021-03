tmw radio De Marchi: "Non butterei via la stagione della Roma, alla fine vince una sola"

Marco De Marchi, ex difensore oggi agente di calciatori, nella sua intervista di ieri a TMW Radio ha parlato anche della Roma: "Non so se Fonseca andrà via o meno, ma io non butterei via la stagione che ha fatto la Roma. Sta lottando contro squadre che hanno fatto un mercato importante, che avevano l'egemonia nel campionato italiano. Solo che qui in Italia si toglie sempre tempo agli allenatori: il punto è che alla fine vince una sola, e le altre vanno in Champions. Si può pure accontentarsi di quello".