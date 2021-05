tmw radio Di Gennaro: "De Zerbi allo Shakhtar dispiace ma per lui significa Champions"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista ed oggi opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato anche di Roberto De Zerbi, in procinto di salutare Sassuolo per andare ad allenare lo Shakhtar Donetsk: "Lui è una persona di spessore e bravo allenatore. Pensavo potesse rimanere qua in Serie A, magari facendo un salto di qualità, andando a confrontarsi con club che puntano ad obiettivi diversi. Dispiace per questo, ma professionalmente per lui significa andare a fare la Champions...".