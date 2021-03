tmw radio Di Gennaro: "Il problema della Serie A sono certi contratti troppo lunghi"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta durante Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. La prima domanda è su Fiorentina e Torino come delusioni del campionato: "Per i programmi che avevano all'inizio sì, da una parte Giampaolo e dall'altra gli investimenti ridimensionati di Commisso. Ci aspettavamo di più, entrambe sulla nona-decima posizione se non in posizioni europee".

Cosa risponde a chi dice che il problema del calcio italiano è scopiazzare Guardiola?

"Guardiola ha dei grandissimi calciatori che gli permettono di esprimere le proprie idee. Il punto secondo me è nelle strutture, nelle accademie e nei settori giovanili che da noi non sono stati sviluppati. Poi i soldi spesi male, i contratti di 5 anni fatti dopo tre gol a presunti fenomeni... Per fortuna almeno la Nazionale ci dà qualcosa per poterci esprimere, grazie ad un lavoro veramente importante. Mancini ha messo le basi e creato un'idea, dovrebbe essere di ispirazione".

Cosa si aspetta dal Milan?

"A me piace il progetto che stanno facendo. Sono riusciti a capire la situazione, tornando indietro su Rangnick, capendo cosa poteva dare Pioli e puntando su dei giovani su cui credono. E poi valorizzano il settore giovanile: se ricordate il grande Milan, oltre ai tre fenomeni olandesi aveva una difesa tutta fatta in casa. Invece spesso con i nostri giovani c'è ipocrisia e poco coraggio nel crederci".

Fonseca sembra puntare sull'Europa League.

"Il punto è sulla mentalità, anche perché vincendola vai in Champions. Certo, non è come quella, ma può essere occasione di crescita. Anche Mancini ha sempre detto che vorrebbe che i giovani italiani facessero le coppe. A me Fonseca è sempre piaciuto: si può sempre migliorare, ma ci vuole tempo. Ora c'è una nuova società, e devono avere pazienza. A volte però queste sono situazioni che in Italia si fatica a comprendere".

I tre punti del Torino riaprono tutto in chiave salvezza?

"Ora c'è anche il Parma che viaggia bene, e dire che hanno anche perso qualche punto nelle ultime... Ci credono, anche perché se battono il Genoa sono tutte lì. Pure il Torino ha fatto passi da gigante".

Le venti squadre in Serie A sono un problema?

"Penso che la riflessione sia giusta, ma la concentrazione, anche se sei salvo, puoi mantenerla in proiezione di costruire la stagione dopo. Il problema di fondo secondo me è il fatto che questi giocatori hanno quattro, cinque anni di contratto e mentalmente uno si può adagiare. Fa anche un po' parte della nostra mentalità. Io per esempio un contratto di cinque anni l'ho fatto solo dopo il Mondiale...".