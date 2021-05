tmw radio Di Marzio: "Juve-Milan sfida Champions. Sul futuro di Gigio e CR7..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ieri è intervenuto l'ex tecnico Gianni Di Marzio, il quale ha parlato così di Juventus-Milan di domenica: "Sarà la svolta per le due società e per il futuro di Donnarumma e Cristiano Ronaldo. La Juventus sta giocando malissimo, ha toccato il fondo a Udine. E' una squadra sempre in cantiere, con giocatori fuori ruolo. E' stata una scommessa persa e la partita col Milan diventa determinante. Per il Milan la vittoria col Benevento è stato ossigeno. Io credo che Ronaldo, nonostante tutto, è determinante. Senza i suoi gol la Juve sarebbe a metà classifica. Io credo che come qualità possa vincere la Juventus. Ovvio che se la squadra non andrà in Champions, i migliori andranno via".