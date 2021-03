tmw radio Fiorentina, Vitale boccia il mercato: "Kokorin scommessa da fare a giugno, non ora"

vedi letture

L'ex ds Pino Vitale a TMW Radio, ieri durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del momento. Di seguito un estratto dell'intervista sulla Fiorentina: "La gestione di Commisso? E' venuto con tanto entusiasmo e ha fatto gestire molto Barone, che non è un uomo di calcio. Si è avvalso di Pradè, che in questo momento è legato a Prandelli. Se i risultati non arriveranno, il suo lavoro non si valorizzerà. Barone non è Commisso comunque, la presenza del presidente è importante. Come si fa a gennaio, quando la Fiorentina ha bisogno di uomini pronti, a prendere giocatori che non lo sono? Kokorin è una scommessa da fare a giugno, non ora. Prandelli? Ho spinto molto per Prandelli, ero convinto che siccome aveva voglia di riscatto, dopo alcuni fallimenti, avrebbe fatto bene".