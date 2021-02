tmw radio Giaretta: "De Paul? Con l'offerta giusta l'Udinese non potrà far finta di nulla"

Il direttore sportivo del Watford, Cristiano Giaretta, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del possibile futuro di Rodrigo De Paul: "A Udine si sente un leader, è capitano in campo e fuori e per me è addirittura tra i giocatori più forti al mondo. Vedremo cosa arriverà in estate: di certo davanti a certe richieste non puoi fare finta di nulla, ma ora c'è concentrazione solamente sull'Udinese".

